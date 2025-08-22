Itinéraire VTC N°8 De Saujon à la Boucle de L’Éguille Saujon Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°8 De Saujon à la Boucle de L’Éguille

Itinéraire VTC N°8 De Saujon à la Boucle de L’Éguille Route des Écluses (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

À partir de la Route des Écluses à Saujon, cette balade sur des chemins plats, autour de la Seudre, vous dévoilera de magnifiques paysages aux bonnes odeurs iodées où vous entendrez le chant des oiseaux dans les marais.

English :

Starting from the Route des Écluses in Saujon, this walk along the flat paths around the Seudre river will reveal magnificent landscapes with the scent of iodine and the sound of birdsong in the marshes.

Deutsch :

Ab der Route des Écluses in Saujon führt Sie diese Wanderung auf ebenen Wegen um den Fluss Seudre herum durch wunderschöne Landschaften mit guten Jodgerüchen, wo Sie in den Sümpfen den Gesang der Vögel hören können.

Italiano :

Partendo dalla Route des Écluses a Saujon, questa passeggiata lungo i sentieri pianeggianti intorno al fiume Seudre vi condurrà attraverso magnifici paesaggi pieni di odore di iodio e del suono degli uccelli nelle paludi.

Español :

Con salida de la Route des Écluses en Saujon, este paseo por los caminos llanos que rodean el río Seudre le llevará por magníficos paisajes llenos de olor a yodo y del sonido del canto de los pájaros en las marismas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme