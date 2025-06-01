Itinérance Equestre au coeur du Périgord Vert Etape 5 Brantôme en Périgord Dordogne

Itinérance Equestre au coeur du Périgord Vert Etape 5 Brantôme en Périgord Dordogne vendredi 1 août 2025.

Itinérance Equestre au coeur du Périgord Vert Etape 5 A cheval Facile

Itinérance Equestre au coeur du Périgord Vert Etape 5 24310 Brantôme en Périgord Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Au coeur du Parc Régional Périgord Limousin, découvrez Brantôme, la Venise du Périgord et son abbaye vieille de plus de 1200 ans.Dirigez vous vers Champagnac de Bélair et le châtaeu de la Borie puis direction Quinsac où vous admirerez le chateau de Vaugoubert qui « gouverne la vallée.

Facile

+33 5 53 82 85 79

English : Itinérance Equestre au coeur du Périgord Vert Etape 5

In the heart of the Perigord Limousin Regional Park, discover Brantôme, the Venice of the Perigord and its 1200 year old abbey. Head towards Champagnac de Bélair and the chestnut of La Borie then towards Quinsac where you will admire the castle of Vaugoubert which « governs the valley.

Deutsch : Itinérance Equestre au coeur du Périgord Vert Etape 5

Im Herzen des Regionalparks Périgord Limousin liegt Brantôme, das Venedig des Périgord, mit seiner über 1200 Jahre alten Abtei, Champagnac de Bélair und dem Châtaeu de la Borie.

Italiano :

Nel cuore del Parco Regionale del Périgord Limousin, scoprite Brantôme, la Venezia del Périgord, con la sua abbazia di 1200 anni, Champagnac de Bélair e lo châtaeu de la Borie, poi Quinsac, dove ammirerete il castello Vaugoubert che « domina » la valle.

Español : Itinérance Equestre au coeur du Périgord Vert Etape 5

En el corazón del Parque Regional del Périgord-Limousin, descubra Brantôme, la Venecia del Périgord, con su abadía de 1.200 años, Champagnac de Bélair y el châtaeu de la Borie, y luego Quinsac, donde admirará el castillo de Vaugoubert que « domina » el valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine