Brantôme en Périgord

Printemps à la ferme

521 impasse de Laloubarie Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

A l’occasion de Printemps à la Ferme , la ferme Les Prairies de Laloubarie vous ouvre ses portes pour une visite en immersion au coeur du troupeau . Sur réservation.

A l’occasion de Printemps à la Ferme , la ferme Les Prairies de Laloubarie vous ouvre ses portes pour une visite en immersion au coeur du troupeau . Sur réservation. .

521 impasse de Laloubarie Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 89 01 23 lesprairiesdelaloubarie@gmail.com

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English : Printemps à la ferme

Open house visit and flea market at Les Prairies de Laloubarie farm.

All day, flea market on the farm, livestock presentation and tasting.

Information and booking: 06 79 89 01 23

L’événement Printemps à la ferme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-30 par Val de Dronne