Printemps à la ferme Brantôme en Périgord
Printemps à la ferme Brantôme en Périgord samedi 2 mai 2026.
Brantôme en Périgord
Printemps à la ferme
521 impasse de Laloubarie Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
A l’occasion de Printemps à la Ferme , la ferme Les Prairies de Laloubarie vous ouvre ses portes pour une visite en immersion au coeur du troupeau . Sur réservation.
A l’occasion de Printemps à la Ferme , la ferme Les Prairies de Laloubarie vous ouvre ses portes pour une visite en immersion au coeur du troupeau . Sur réservation. .
521 impasse de Laloubarie Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 89 01 23 lesprairiesdelaloubarie@gmail.com
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English : Printemps à la ferme
Open house visit and flea market at Les Prairies de Laloubarie farm.
All day, flea market on the farm, livestock presentation and tasting.
Information and booking: 06 79 89 01 23
L’événement Printemps à la ferme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-30 par Val de Dronne
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