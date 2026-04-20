Porte ouverte Le Jardin de Gaby Le Jardin de Gaby Brantôme en Périgord
Porte ouverte Le Jardin de Gaby Le Jardin de Gaby Brantôme en Périgord samedi 2 mai 2026.
Brantôme en Périgord
Porte ouverte Le Jardin de Gaby
Le Jardin de Gaby 5673 Route des Charentes Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Viennoiseries offertes.
Présence des producteurs avec dégustation de 10h à 14h.
Préparation d’une Paélla sur place, par le poissonnier.
Participation à la tombola à chaque passage en caisse!
Viennoiseries offertes.
Présence des producteurs avec dégustation de 10h à 14h.
Préparation d’une Paélla sur place, par le poissonnier.
Participation à la tombola à chaque passage en caisse!
Ouvert du mardi au jeudi et les vendredis et samedis. .
Le Jardin de Gaby 5673 Route des Charentes Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 40 90
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English : Porte ouverte Le Jardin de Gaby
Viennese pastries available.
Producers present with tastings from 10 a.m. to 2 p.m.
Paélla prepared on site by the fishmonger.
Participation in the raffle at each checkout!
L’événement Porte ouverte Le Jardin de Gaby Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-20 par Val de Dronne
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