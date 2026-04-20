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Porte ouverte Le Jardin de Gaby Le Jardin de Gaby Brantôme en Périgord

Porte ouverte Le Jardin de Gaby Le Jardin de Gaby Brantôme en Périgord

Porte ouverte Le Jardin de Gaby Le Jardin de Gaby Brantôme en Périgord samedi 2 mai 2026.

Lieu : Le Jardin de Gaby

Adresse : 5673 Route des Charentes

Ville : 24310 Brantôme en Périgord

Département : Dordogne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Brantôme en Périgord

Porte ouverte Le Jardin de Gaby

Le Jardin de Gaby 5673 Route des Charentes Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Viennoiseries offertes.
Présence des producteurs avec dégustation de 10h à 14h.
Préparation d’une Paélla sur place, par le poissonnier.
Participation à la tombola à chaque passage en caisse!
Viennoiseries offertes.
Présence des producteurs avec dégustation de 10h à 14h.
Préparation d’une Paélla sur place, par le poissonnier.
Participation à la tombola à chaque passage en caisse!
Ouvert du mardi au jeudi et les vendredis et samedis.   .

Le Jardin de Gaby 5673 Route des Charentes Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 40 90 

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English : Porte ouverte Le Jardin de Gaby

Viennese pastries available.
Producers present with tastings from 10 a.m. to 2 p.m.
Paélla prepared on site by the fishmonger.
Participation in the raffle at each checkout!

L’événement Porte ouverte Le Jardin de Gaby Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-20 par Val de Dronne

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