Junay & la source Saint-Edme Junay Yonne
Junay & la source Saint-Edme Junay Yonne vendredi 1 mai 2026.
Junay & la source Saint-Edme A pieds
Junay & la source Saint-Edme Place de la Fontaine 89700 Junay Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7800.0 Tarif :
Une escapade bucolique entre Junay et Vézinnes, à la découverte de la source Saint-Edme et du patrimoine rural de la vallée de l’Armançon !
+33 3 86 55 14 48
English :
A bucolic getaway between Junay and Vézinnes, to discover the Saint-Edme spring and the rural heritage of the Armançon valley!
Deutsch :
Ein bukolischer Ausflug zwischen Junay und Vézinnes, um die Quelle Saint-Edme und das ländliche Erbe des Armançon-Tals zu entdecken!
Italiano :
Una fuga bucolica tra Junay e Vézinnes per scoprire la sorgente Saint-Edme e il patrimonio rurale della valle dell’Armançon!
Español :
Una escapada bucólica entre Junay y Vézinnes para descubrir el manantial de Saint-Edme y el patrimonio rural del valle de Armançon
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data