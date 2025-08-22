Junay & la source Saint-Edme Junay Yonne

Junay & la source Saint-Edme A pieds

Junay & la source Saint-Edme Place de la Fontaine 89700 Junay Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Une escapade bucolique entre Junay et Vézinnes, à la découverte de la source Saint-Edme et du patrimoine rural de la vallée de l’Armançon !

+33 3 86 55 14 48

English :

A bucolic getaway between Junay and Vézinnes, to discover the Saint-Edme spring and the rural heritage of the Armançon valley!

Deutsch :

Ein bukolischer Ausflug zwischen Junay und Vézinnes, um die Quelle Saint-Edme und das ländliche Erbe des Armançon-Tals zu entdecken!

Italiano :

Una fuga bucolica tra Junay e Vézinnes per scoprire la sorgente Saint-Edme e il patrimonio rurale della valle dell’Armançon!

Español :

Una escapada bucólica entre Junay y Vézinnes para descubrir el manantial de Saint-Edme y el patrimonio rural del valle de Armançon

