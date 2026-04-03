Jura Gravité VTT Salins-les-Bains Jura
Jura Gravité VTT Salins-les-Bains Jura vendredi 1 mai 2026.
Jura Gravité VTT Rue de la République 39110 Salins-les-Bains Jura Bourgogne-Franche-Comté
Randonnées VTT au départ de Salins-les-Bains. Pour les gourmands randonnée fondue ! A partir du niveau débutant. Matériel fourni. Sur réservation.
https://www.facebook.com/people/Jura-Gravit%C3%A9/100037757172400/ +33 7 84 10 27 70
English : Jura Gravité VTT
Mountain bike rides departing from Salins-les-Bains. For gourmets: fondue hikes! From beginner level upwards. Equipment provided. Booking essential.
Deutsch : Jura Gravité VTT
Mountainbike-Touren von Salins-les-Bains aus. Für Feinschmecker: Fonduewanderung! Ab dem Anfängerniveau. Material wird zur Verfügung gestellt. Auf …
Italiano :
Escursioni in mountain bike con partenza da Salins-les-Bains. Per i buongustai: escursioni alla fonduta! Dal livello principiante in su. Attrezzatura fornita. Prenotazione obbligatoria.
Español :
Paseos en bicicleta de montaña con salida de Salins-les-Bains. Para gourmets: ¡excursiones con fondue! A partir del nivel principiante. Material proporcionado. Imprescindible reservar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data
