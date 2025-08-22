La balade des Écossais Bresnay Allier

La balade des Écossais

La balade des Écossais Le Bourg 03210 Bresnay Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située sur les territoires du vignoble de Saint-Pourçain et du Bocage bourbonnais, cette boucle vous mène à la découverte des châteaux et chapelles de la région, nichés dans leur écrin de verdure.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The Écossais bike ride

Located in the vineyards of Saint-Pourçain and the Bocage bourbonnais, this loop leads you to discover the castles and chapels of the region, nestled in their green setting.

Deutsch :

Dieser Rundweg befindet sich in den Gebieten des Weinbaugebiets Saint-Pourçain und der Bocage Bourbonnais und führt Sie zu den Schlössern und Kapellen der Region, die inmitten von Grün eingebettet sind.

Italiano :

Situato tra i vigneti di Saint-Pourçain e del Bocage Bourbonnais, questo anello vi porta a scoprire i castelli e le cappelle della regione, immersi nel verde.

Español :

Situado en los viñedos de Saint-Pourçain y el Bocage Bourbonnais, este bucle le lleva a descubrir los castillos y capillas de la región, enclavados en su verde entorno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme