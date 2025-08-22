PR 4 Chemin des Tartarins Bresnay Allier
PR 4 Chemin des Tartarins
PR 4 Chemin des Tartarins Place de la Fontaine 03210 Bresnay Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce circuit vous fera découvrir les environs de Bresnay en passant par les hauteurs pour avoir un joli panorama sur le village. Vous traverserez les champs et les bois pour une balade bucolique se terminant le long du ruisseau de Bresnay.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English :
This trail takes you through the surrounding area of Bresnay, taking in the heights for a lovely panoramic view of the village. You’ll cross fields and woods for a bucolic stroll ending along the Bresnay stream.
Deutsch :
Dieser Rundgang führt Sie durch die Umgebung von Bresnay, indem Sie über die Anhöhen gehen, um einen schönen Blick auf das Dorf zu haben. Sie durchqueren Felder und Wälder für einen bukolischen Spaziergang, der entlang des Baches von Bresnay endet.
Italiano :
Questo percorso vi condurrà attraverso i dintorni di Bresnay, raggiungendo le alture per una bella vista panoramica del villaggio. Si attraversano campi e boschi per una passeggiata bucolica che termina lungo il torrente Bresnay.
Español :
Este sendero le llevará por los alrededores de Bresnay, tomando las alturas para disfrutar de una hermosa vista panorámica del pueblo. Atravesará campos y bosques en un bucólico paseo que termina junto al arroyo de Bresnay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme