La Balade des Lavandières Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire

La Balade des Lavandières Place des Tilleuls Croix Saint-Roch 71110 Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Situé à 500 m d’altitude, le bourg de Saint-Julien-de-Jonzy offre un panorama remarquable sur les monts du Roannais et du Beaujolais. Au fil de cette randonnée, vous cheminerez de vallons en forêt et profiterez d’autres points de vue sur les territoires voisins.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Located at 500 m of altitude, the village of Saint-Julien-de-Jonzy offers a remarkable panorama on the mounts of Roannais and Beaujolais. During this hike, you will walk through valleys and forests and will enjoy other viewpoints on the neighboring territories.

Deutsch :

Das Dorf Saint-Julien-de-Jonzy liegt auf 500 m Höhe und bietet ein bemerkenswertes Panorama auf die Berge des Roannais und des Beaujolais. Auf dieser Wanderung werden Sie durch Täler und Wälder wandern und weitere Ausblicke auf die benachbarten Gebiete genießen.

Italiano :

Situato a 500 m di altitudine, il villaggio di Saint-Julien-de-Jonzy offre un notevole panorama sulle montagne del Roannais e del Beaujolais. Durante l’escursione si attraversano valli e foreste e si possono ammirare altri punti di vista sui territori vicini.

Español :

Situado a 500 m de altitud, el pueblo de Saint-Julien-de-Jonzy ofrece un panorama extraordinario de las montañas de Roannais y Beaujolais. Durante esta caminata, atravesará valles y bosques y disfrutará de otros miradores sobre los territorios vecinos.

