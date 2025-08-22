La balade du Prieuré d’Espagnac Espagnac-Sainte-Eulalie Lot

La balade du Prieuré d’Espagnac

La balade du Prieuré d’Espagnac 46320 Espagnac-Sainte-Eulalie Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 9500.0 Tarif :

L’itinéraire longe la rivière avant de monter sur le Causse, où s’ouvrent des panoramas sur la vallée du Célé.

La vallée du Célé, isolée, n’a vu apparaître la route qui la longe qu’au milieu du XIXe siècle

English :

The route skirts the river before climbing to the Causse, where panoramic views of the Célé valley open up.

The isolated Célé valley only saw the appearance of the road that runs alongside it in the mid-19th century

Deutsch :

Der Weg führt am Fluss entlang, bevor er auf den Causse steigt, wo sich Panoramablicke auf das Célé-Tal eröffnen.

Das abgelegene Célé-Tal wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch eine Straße erschlossen, die entlang des Flusses verläuft

Italiano :

Il percorso segue il fiume prima di salire alla Causse, dove si apre una vista panoramica sulla valle del Célé.

L’isolata valle del Célé ha visto la comparsa della strada che la costeggia solo a metà del XIX secolo

Español :

La ruta sigue el río antes de subir al Causse, donde se abren vistas panorámicas del valle del Célé.

El aislado valle del Célé no vio aparecer la carretera que lo bordea hasta mediados del siglo XIX

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot