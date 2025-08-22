La Bataille du Bois de Belleau Belleau Aisne
Belleau est certainement l’une des communes françaises les plus connues outre-Atlantique depuis la bataille décisive menée par les Américains contre l’armée allemande en juin 1918. Le bois et le cimetière américain attenant sont devenus le symbole de l’engagement du corps des Marines dans la Grande Guerre. Aujourd’hui, le bois de Belleau offre un environnement qui raconte à ses nombreux visiteurs, par son aspect actuel, une part importante de l’histoire du conflit.
Belleau is certainly one of the best known French communes across the Atlantic since the decisive battle fought by the Americans against the German army in June 1918. The wood and the adjoining American cemetery have become the symbol of the Marine Corps’ commitment to the Great War. Today, Belleau Wood offers an environment that tells its many visitors, through its present appearance, an important part of the history of the conflict.
Belleau ist seit der entscheidenden Schlacht, die die Amerikaner im Juni 1918 gegen die deutsche Armee führten, sicherlich eine der bekanntesten französischen Gemeinden jenseits des Atlantiks. Der Wald und der angrenzende amerikanische Friedhof wurden zum Symbol für den Einsatz des Marine Corps im Ersten Weltkrieg. Heute bietet der Bois de Belleau eine Umgebung, die ihren zahlreichen Besuchern durch ihr heutiges Aussehen einen wichtigen Teil der Geschichte des Konflikts erzählt.
Belleau è sicuramente una delle cittadine francesi più conosciute oltreoceano, dopo la battaglia decisiva combattuta dagli americani contro l’esercito tedesco nel giugno 1918. Il bosco e il cimitero americano adiacente sono diventati un simbolo del coinvolgimento del Corpo dei Marines nella Grande Guerra. Oggi Belleau Wood offre un ambiente che racconta ai suoi numerosi visitatori una parte importante della storia del conflitto.
Belleau es sin duda una de las ciudades francesas más conocidas al otro lado del Atlántico desde la decisiva batalla que libraron los estadounidenses contra el ejército alemán en junio de 1918. El bosque y el cementerio americano adyacente se han convertido en un símbolo de la participación del Cuerpo de Marines en la Gran Guerra. Hoy en día, Belleau Wood ofrece un entorno que cuenta a sus numerosos visitantes una parte importante de la historia del conflicto.
