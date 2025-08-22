La bataille du Matz groupement des chars I et X Méry-la-Bataille Oise

La bataille du Matz groupement des chars I et X A pieds Difficile

La bataille du Matz groupement des chars I et X Monument aux Morts de Méry la Bataille 60420 Méry-la-Bataille Oise Hauts-de-France

L’association Juin 18, mémoire des chars propose un circuit historique sur la bataille du Matz afin de commémorer l’attaque du 11 juin 1918 qui s’est déroulée sur le plateau situé entre Mery-la-Bataille et Ressons-sur-Matz. Il s’agit de l’engagement le plus meurtrier, sur une seule journée, pour les chars d’assaut français. Sur 169 engins, 51 % furent détruits….

English : La bataille du Matz groupement des chars I et X

The association Juin 18, mémoire des chars (June 18, memory of the tanks) offers a historical tour of the Battle of Matz to commemorate the attack of 11 June 1918 which took place on the plateau between Mery-la-Bataille and Ressons-sur-Matz. This was the deadliest engagement, on a single day, for French tanks. Out of 169 tanks, 51% were destroyed….

Deutsch : La bataille du Matz groupement des chars I et X

Der Verein Juin 18, mémoire des chars (Juni 18, Erinnerung an die Panzer) bietet einen historischen Rundgang über die Schlacht von Matz an, um an den Angriff vom 11. Juni 1918 zu erinnern, der auf dem Plateau zwischen Mery-la-Bataille und Ressons-sur-Matz stattfand. Es handelte sich um den tödlichsten Einsatz an einem einzigen Tag für die französischen Panzer. Von 169 Fahrzeugen wurden 51% zerstört….

Italiano :

L’associazione Juin 18, mémoire des chars propone un tour storico della Battaglia del Matz per commemorare l’attacco dell’11 giugno 1918, avvenuto sull’altopiano tra Mery-la-Bataille e Ressons-sur-Matz. Questo è stato l’impegno di un solo giorno più letale per i carri armati francesi. Di 169 carri armati, il 51% è stato distrutto.

Español : La bataille du Matz groupement des chars I et X

La asociación Juin 18, mémoire des chars propone un recorrido histórico por la batalla del Matz para conmemorar el ataque del 11 de junio de 1918 que tuvo lugar en la meseta entre Mery-la-Bataille y Ressons-sur-Matz. Este fue el enfrentamiento más mortífero de un solo día para los tanques franceses. De los 169 tanques, el 51% fueron destruidos.

