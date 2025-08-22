La BioRando Béon Yonne
La BioRando Béon Yonne vendredi 1 mai 2026.
La BioRando A pieds Facile
La BioRando 5 rue de la Fontaine 89410 Béon Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 8600.0
Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Béon pour faire découvrir leur village au travers du thème de la nature.
https://www.calameo.com/read/00233422525886a76b0ef +33 3 45 02 75 91
English :
A trail created by CM1-CM2 pupils from Béon school to help them discover their village through the theme of nature.
Deutsch :
Ein Weg, der von den Schülern der CM1-CM2 der Schule von Béon angelegt wurde, um ihr Dorf anhand des Themas Natur zu entdecken.
Italiano :
Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Béon per aiutarli a scoprire il loro villaggio attraverso il tema della natura.
Español :
Recorrido creado por los alumnos CM1-CM2 de la escuela de Béon para ayudarles a descubrir su pueblo a través del tema de la naturaleza.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data