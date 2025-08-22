La BioRando Béon Yonne

La BioRando A pieds Facile

La BioRando 5 rue de la Fontaine 89410 Béon Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8600.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Béon pour faire découvrir leur village au travers du thème de la nature.

Facile

https://www.calameo.com/read/00233422525886a76b0ef +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by CM1-CM2 pupils from Béon school to help them discover their village through the theme of nature.

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der CM1-CM2 der Schule von Béon angelegt wurde, um ihr Dorf anhand des Themas Natur zu entdecken.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Béon per aiutarli a scoprire il loro villaggio attraverso il tema della natura.

Español :

Recorrido creado por los alumnos CM1-CM2 de la escuela de Béon para ayudarles a descubrir su pueblo a través del tema de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data