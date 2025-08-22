La Bonn’marche Bonnard Yonne
La Bonn’marche Bonnard Yonne vendredi 1 mai 2026.
La Bonn’marche A pieds Difficulté moyenne
La Bonn’marche 39, rue de la Gare 89400 Bonnard Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Bonnard pour faire découvrir l’histoire de leur village et de ses environs l’étang des Mardelles, l’écluse.
Difficulté moyenne
https://www.calameo.com/read/00233422547db002da58f +33 3 45 02 75 91
English :
A path created by CM1-CM2 pupils from Bonnard school to help them discover the history of their village and its surroundings: the Mardelles pond and the lock.
Deutsch :
Ein Weg, der von den Schülern der Klasse CM1-CM2 der Schule Bonnard angelegt wurde, um die Geschichte ihres Dorfes und seiner Umgebung zu vermitteln: der Teich von Mardelles, die Schleuse.
Italiano :
Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola Bonnard per far scoprire la storia del loro villaggio e dei suoi dintorni: lo stagno di Mardelles e la chiusa.
Español :
Recorrido creado por los alumnos CM1-CM2 de la escuela Bonnard para descubrir la historia de su pueblo y su entorno: el estanque de Mardelles y la esclusa.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data