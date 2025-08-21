La Boucle de Château-Porcien Château-Porcien Ardennes

La Boucle de Château-Porcien

La Boucle de Château-Porcien 08360 Château-Porcien Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Ce sentier du Sud-Ouest des Ardennes présente l’avantage de découvrir plusieurs types de paysages caractéristiques de notre département les plaines crayeuses de la Champagne, et les vallons verdoyants.Situation Château-Porcien, à 10 km à l’Ouest de Rethel.A voir en chemin Butte du château, maison forte de Wignacourt 15e, église Saint-Thibault 16e-18e.Points de vue sur la vallée de l’Aisne.

English :

This trail in the south-western Ardennes offers the advantage of discovering several types of landscape characteristic of our department: the chalky plains of Champagne, and lush green valleys.Location: Château-Porcien, 10 km west of Rethel.sights along the way: Butte du château, 15th-century maison forte de Wignacourt, 16th-18th-century Saint-Thibault church.viewpoints over the Aisne valley.

Deutsch :

Dieser Weg im Südwesten der Ardennen hat den Vorteil, dass man mehrere für unser Departement charakteristische Landschaftstypen entdecken kann: die Kreideebenen der Champagne und die grünen Täler.Lage: Château-Porcien, 10 km westlich von Rethel.Sehenswürdigkeiten auf dem Weg: Burghügel, befestigtes Haus von Wignacourt 15. Jahrhundert, Kirche Saint-Thibault 16. bis 18. Jahrhundert.Aussichtspunkte über das Aisne-Tal.

Italiano :

Questo percorso nelle Ardenne sud-occidentali ha il vantaggio di far scoprire diversi tipi di paesaggio caratteristici del nostro dipartimento: le pianure gessose della Champagne e le verdi vallate.Luogo: Château-Porcien, 10 km a ovest di Rethel.Attrazioni lungo il percorso: Butte du château, casa fortificata di Wignacourt del XV secolo, chiesa di Saint-Thibault del XVI-XVIII secolo.Punti di osservazione sulla valle dell’Aisne.

Español :

Este sendero del suroeste de las Ardenas tiene la ventaja de permitirle descubrir varios tipos de paisajes característicos de nuestro departamento: las llanuras calcáreas de Champaña y los verdes valles.Localización: Château-Porcien, a 10 km al oeste de Rethel.Lugares de interés a lo largo del camino: Butte du château, casa fortificada del siglo XV de Wignacourt, iglesia del siglo XVI-XVIII de Saint-Thibault.Miradores sobre el valle del Aisne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Ardennes Tourisme