La boucle de la Roche du Père La Valla-sur-Rochefort Loire

La boucle de la Roche du Père

La boucle de la Roche du Père Col des Brosses 42111 La Valla-sur-Rochefort Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit de 45 minutes environ vous mène à l’un des plus beaux points de vue qu’offre le site.

On raconte qu’un prêtre venait prêcher à cet endroit…

English :

This 45-minute tour takes you to one of the most beautiful viewpoints on the site.

It is said that a priest used to come and preach at this place…

Deutsch :

Dieser Rundgang dauert etwa 45 Minuten und führt Sie zu einem der schönsten Aussichtspunkte, die der Ort zu bieten hat.

Es wird erzählt, dass ein Priester an diesem Ort predigen kam…

Italiano :

Questo tour di 45 minuti vi porterà in una delle viste più belle del sito.

Si dice che un prete venisse a predicare qui…

Español :

Esta excursión de 45 minutos le llevará a uno de los más bellos miradores del lugar.

Se dice que un sacerdote solía venir a predicar aquí…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme