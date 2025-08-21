La boucle de la Sotière Épaux-Bézu Aisne

La boucle de la Sotière A pieds

La boucle de la Sotière Parking de la mairie 02400 Épaux-Bézu Aisne Hauts-de-France

Cette petite boucle vous mène à la découverte d’Epaux-Bézu sa belle église du 12e siècle, ses bois, son lavoir. Vous emprunterez également le chemin de la Sotière qui surplombe le village.

English :

This small loop leads you to the discovery of Epaux-Bézu: its beautiful 12th century church, its woods, its wash-house. You will also take the chemin de la Sotière which overlooks the village.

Deutsch :

Dieser kleine Rundweg führt Sie zur Entdeckung von Epaux-Bézu: seine schöne Kirche aus dem 12. Jahrhundert, seine Wälder und sein Waschhaus. Sie werden auch den Weg von La Sotière nehmen, der das Dorf überragt.

Italiano :

Questo piccolo anello vi porta a scoprire Epaux-Bézu: la sua bella chiesa del XII secolo, i suoi boschi, il suo lavatoio. Si percorre anche il sentiero della Sotière, che si affaccia sul villaggio.

Español :

Este pequeño bucle le lleva a descubrir Epaux-Bézu: su hermosa iglesia del siglo XII, sus bosques, su lavadero. También tomará el camino de la Sotière que domina el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-06-15 par Agence Aisne Tourisme