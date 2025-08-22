Le chemin des pigeonniers Épaux-Bézu Aisne

Le chemin des pigeonniers A pieds

Le chemin des pigeonniers 02400 Épaux-Bézu Aisne Hauts-de-France

Situé dans le vallon encaissé du Clignon, le village d’Epaux-Bézu vous offre une balade champêtre, abritée par les bois qui jadis recouvraient le Sud de l’Aisne, environnée des fermes et vastes terres agricoles de part et d’autre de la vallée de la Marne.

English :

Situated in the deep valley of the Clignon, the village of Epaux-Bézu offers you a country stroll, sheltered by the woods that once covered the south of the Aisne, surrounded by farms and vast farmland on either side of the Marne valley.

Deutsch :

Das Dorf Epaux-Bézu liegt im tief eingeschnittenen Tal des Clignon und bietet Ihnen einen ländlichen Spaziergang, geschützt durch die Wälder, die einst den Süden der Aisne bedeckten, umgeben von Bauernhöfen und weiten landwirtschaftlichen Flächen auf beiden Seiten des Marnetals.

Italiano :

Situato nella profonda valle del Clignon, il villaggio di Epaux-Bézu vi offre una passeggiata in campagna, al riparo dei boschi che un tempo ricoprivano il sud dell’Aisne, circondato da fattorie e vasti terreni agricoli ai lati della valle della Marna.

Español :

Situado en el escarpado valle del Clignon, el pueblo de Epaux-Bézu ofrece un paseo campestre, al abrigo de los bosques que antaño cubrían el sur del Aisne, rodeado de granjas y extensas tierras agrícolas a ambos lados del valle del Marne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2012-09-13 par Agence Aisne Tourisme