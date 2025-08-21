La Boucle de Lunan Lunan Lot

La Boucle de Lunan

La Boucle de Lunan 46100 Lunan Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 5200.0 Tarif :

De la remarquable église romane de Lunan, parcourez les collines d’une serre du Lot.

Des moines de l’abbaye de Conques, installés dans le vallon de Lunan, auraient quitté celui- ci au début du IXe siècle pour s’installer à Figeac

English :

From the remarkable Romanesque church of Lunan, explore the hills of a Lot greenhouse.

Monks from Conques Abbey, who had settled in the Lunan valley, are said to have left it in the early 9th century to settle in Figeac

Deutsch :

Von der bemerkenswerten romanischen Kirche in Lunan aus können Sie die Hügel eines Gewächshauses im Lot durchstreifen.

Mönche der Abtei von Conques, die sich im Tal von Lunan niedergelassen hatten, verließen dieses im 9. Jahrhundert, um sich in Figeac niederzulassen

Italiano :

Dalla straordinaria chiesa romanica di Lunan, esplorate le colline di una serra del Lot.

Si dice che i monaci dell’Abbazia di Conques, che si erano stabiliti nella valle di Lunan, l’abbiano lasciata all’inizio del IX secolo per stabilirsi a Figeac

Español :

Desde la notable iglesia románica de Lunan, explore las colinas de un invernadero de Lot.

Se dice que los monjes de la abadía de Conques, que se habían instalado en el valle de Lunan, lo abandonaron a principios del siglo IX para instalarse en Figeac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot