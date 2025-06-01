La boucle du dolmen Trie-Château Oise

La boucle du dolmen Trie-Château Oise vendredi 1 août 2025.

La boucle du dolmen A pieds Difficile

La boucle du dolmen Giratoire de Chambors à Trie-Château, D981 (liaison au chemin des groux) 60590 Trie-Château Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 14400.0 Tarif :

Une promenade bucolique dans les paysages vallonnés du Vexin et de la vallée du réveillon qui vous permettra de découvrir deux mégalithes le dolmen des Trois-Pierres à Trie-Château et la Pierre Droite de Delincourt.

Difficile

English : La boucle du dolmen

A bucolic walk in the hilly landscapes of the Vexin and the New Year’s Eve valley which will allow you to discover two megaliths: the dolmen of the Trois-Pierres in Trie-Château and the Pierre Droite of Delincourt.

Deutsch : La boucle du dolmen

Ein bukolischer Spaziergang durch die hügelige Landschaft des Vexin und des Silvester-Tals, bei dem Sie zwei Megalithen entdecken können: den Dolmen des Trois-Pierres in Trie-Château und den Pierre Droite in Delincourt.

Italiano :

Una passeggiata bucolica attraverso la campagna ondulata del Vexin e la valle di San Silvestro che vi permetterà di scoprire due megaliti: il dolmen Trois-Pierres a Trie-Château e il Pierre Droite a Delincourt.

Español : La boucle du dolmen

Un bucólico paseo por la ondulada campiña del Vexin y el valle de la Nochevieja que le permitirá descubrir dos megalitos: el dolmen de Trois-Pierres en Trie-Château y el de Pierre Droite en Delincourt.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par SIM Hauts-de-France