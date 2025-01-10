La boucle du gave d’Ossau au départ d’Arudy Arudy Pyrénées-Atlantiques

La boucle du gave d’Ossau au départ d’Arudy Arudy Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La boucle du gave d’Ossau au départ d’Arudy En VTT Facile

La boucle du gave d’Ossau au départ d’Arudy 64260 Arudy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 33000.0 Tarif :

À la découverte des villages ossalois par un tracé très roulant sans dif¬ficulté, sur des voies goudronnées peu fréquentées en rive droite, avec davantage de pistes en rive gauche.

Facile

+33 5 59 05 77 11

English : La boucle du gave d’Ossau au départ d’Arudy

Discover the Ossalois villages on a very smooth, rolling route, on little-used tarred tracks on the right bank, with more tracks on the left bank.

Deutsch : La boucle du gave d’Ossau au départ d’Arudy

Entdecken Sie die Dörfer des Ossalois auf einer sehr rollenden Strecke ohne Schwierigkeiten, auf wenig befahrenen asphaltierten Wegen am rechten Ufer, mit mehr Pisten am linken Ufer.

Italiano :

Scoprite i villaggi dell’Ossal su un percorso molto facile e privo di difficoltà, su strade asfaltate poco frequentate sulla riva destra, con più sentieri sulla riva sinistra.

Español : La boucle du gave d’Ossau au départ d’Arudy

Descubra los pueblos de Ossal en una ruta muy fácil y sin dificultades, por carreteras asfaltadas poco transitadas en la margen derecha, con más pistas en la margen izquierda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine