La Boucle du Ségala Cahus Lot vendredi 1 mai 2026.
La Boucle du Ségala 46130 Cahus Lot Occitanie
Durée : 240 Distance : 10400.0 Tarif :
Outre le charmant ruisseau d’Orgues et les bois environnants, le chemin est l’occasion d’admirer quelques belles toitures, de granges, de maisons, de secadous, en lauzes de schiste.
Le Ségala, rebord de la montagne cantalienne est composé de roches métamorphiques, en majorité des schistes qui, débités en lauzes (dalles plates), vont servir à couvrir les toits des maisons
English :
In addition to the charming Orgues stream and the surrounding woods, the path is an opportunity to admire some beautiful shale roofs, barns, houses and secadous.
The Se?gala, on the edge of the Cantalien mountain range, is made up of me?tamorphic rock, mostly schist, which is cut into lauzes (flat slabs) to cover the roofs of houses
Deutsch :
Neben dem charmanten Bach Orgues und den umliegenden Wäldern kann man auf dem Weg auch einige schöne Dächer von Scheunen, Häusern und Secadous aus Schieferschiefer bewundern.
Der Se?gala, ein Ausläufer des Cantalienne-Gebirges, besteht aus me?tamorphem Gestein, vor allem Schiefer, der zu Schieferplatten verarbeitet wird, um die Dächer der Häuser zu bedecken
Italiano :
Oltre al suggestivo torrente Orgues e ai boschi circostanti, il sentiero è un’occasione per ammirare alcuni splendidi tetti in ardesia, fienili, case e secolari.
La Señada, ai margini della catena montuosa delle Cantalien, è costituita da roccia me?tamorfica, per lo più scisto, che, tagliata in lauze (lastre piatte), viene utilizzata per coprire i tetti delle case
Español :
Además del encantador arroyo de Orgues y los bosques circundantes, el sendero es una oportunidad para admirar algunos hermosos tejados de pizarra, graneros, casas y secadous.
La Se?gala, al borde de la cordillera Cantalien, se compone de roca me?tamorfa, sobre todo esquisto, que, cortada en lauzes (losas planas), se utiliza para cubrir los tejados de las casas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot