La Boucle Vérinoise Saint-Vérain Nièvre

La Boucle Vérinoise Saint-Vérain Nièvre vendredi 1 août 2025.

La Boucle Vérinoise A pieds Facile

La Boucle Vérinoise Rue Traversière 58310 Saint-Vérain Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4810.0 Tarif :

Le bourg de Saint-Vérain, construit à flanc de coteau, est, au Moyen-Age, une enceinte de murailles fortifiées, qui en font l’une des plus puissantes cités féodales de la région. De nombreux vestiges témoignent de l’importance de la cité, remparts, tours, portes, puits, donjon, etc. Randonnée balisée N°34.

Facile

+33 3 86 39 63 15

English :

In the Middle Ages, the hillside village of Saint-Vérain was surrounded by fortified walls, making it one of the most powerful feudal towns in the region. Numerous remains testify to the city’s importance, including ramparts, towers, gates, wells and a keep. Signposted walk N°34.

Deutsch :

Die an einem Hang errichtete Ortschaft Saint-Vérain war im Mittelalter ein befestigter Mauerring, der sie zu einer der mächtigsten Feudalstädte der Region machte. Zahlreiche Überreste zeugen von der Bedeutung der Stadt: Stadtmauern, Türme, Tore, Brunnen, Bergfried usw. Markierte Wanderung Nr. 34.

Italiano :

La città di Saint-Vérain, costruita sul fianco della collina, nel Medioevo era circondata da mura fortificate che la rendevano una delle più potenti città feudali della regione. Numerosi resti testimoniano l’importanza della città: bastioni, torri, porte, pozzi e un torrione. Sentiero segnalato n. 34.

Español :

La ciudad de Saint-Vérain, construida en la ladera de una colina, estuvo rodeada de murallas en la Edad Media, lo que la convirtió en una de las ciudades feudales más poderosas de la región. Numerosos vestigios atestiguan su importancia: murallas, torres, puertas, pozos y una torre del homenaje. Paseo señalizado nº 34.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data