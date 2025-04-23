La butte Chalmont à VTT Oulchy-le-Château Aisne

De la place d'Oulchy-le-Château 02210 Oulchy-le-Château Aisne Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 13100.0 Tarif :

Situé au cœur du champ de bataille du printemps et de l’été 1918, ce parcours réservé aux VTT et VTC vous fera découvrir l’un des plus remarquables monuments de la Grande Guerre, tant par sa taille que par l’originalité de sa composition. Bien que commémorant une victoire décisive, cette œuvre due à la main de l’un des plus grands sculpteurs de l’après-guerre est aussi empreinte d’une touchante gravité.

English : La butte Chalmont à VTT

Located in the heart of the spring and summer 1918 battlefield, this route reserved for mountain bikes and VTC will make you discover one of the most remarkable monuments of the Great War, both by its size and the originality of its composition. Although commemorating a decisive victory, this work by one of the greatest sculptors of the post-war period is also marked by a touching gravity.

Deutsch : La butte Chalmont à VTT

Im Herzen des Schlachtfeldes vom Frühjahr und Sommer 1918 gelegen, führt Sie diese für Mountainbikes und Trekkingräder reservierte Strecke zu einem der bemerkenswertesten Denkmäler des Ersten Weltkriegs, sowohl aufgrund seiner Größe als auch aufgrund der Originalität seiner Komposition. Obwohl es an einen entscheidenden Sieg erinnert, ist dieses Werk, das von der Hand eines der größten Bildhauer der Nachkriegszeit stammt, auch von einer rührenden Ernsthaftigkeit geprägt.

Italiano :

Situato nel cuore del campo di battaglia della primavera e dell’estate del 1918, questo percorso, riservato alle mountain bike, vi permetterà di scoprire uno dei monumenti più notevoli della Grande Guerra, sia per le sue dimensioni che per l’originalità della sua composizione. Sebbene commemori una vittoria decisiva, quest’opera di uno dei più grandi scultori del dopoguerra è anche caratterizzata da una toccante gravità.

Español : La butte Chalmont à VTT

Situada en el corazón del campo de batalla de la primavera y el verano de 1918, esta ruta, reservada a las bicicletas de montaña, le permitirá descubrir uno de los monumentos más notables de la Gran Guerra, tanto por su tamaño como por la originalidad de su composición. Aunque conmemora una victoria decisiva, esta obra de uno de los mayores escultores de la posguerra también está marcada por una conmovedora gravedad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France