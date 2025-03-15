La cabane de Bouy Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

La cabane de Bouy Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La cabane de Bouy A pieds Difficulté moyenne

La cabane de Bouy 64440 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Cette randonnée avec un départ sur les pistes (ou télécabine de Bézou en juillet/août pour gagner 1 h de montée) vous fera traverser le Bois Noir pour arriver sur le plateau de Bouy où cette jolie petite cabane pastorale a été restaurée.

Difficulté moyenne

English : La cabane de Bouy

This hike starts on the slopes (or the Bézou cable car in July/August to save 1 hour of climbing) and takes you through the Bois Noir to the Bouy plateau where this pretty little pastoral hut has been restored.

Deutsch : La cabane de Bouy

Diese Wanderung mit Start auf den Pisten (oder Bézou-Gondelbahn im Juli/August, um 1 Stunde Aufstieg zu sparen) führt Sie durch den Bois Noir bis zum Plateau von Bouy, wo diese hübsche kleine Hirtenhütte restauriert wurde.

Italiano :

Questa escursione, che parte dalle piste (o dalla funivia di Bézou in luglio/agosto per risparmiare un’ora di salita), porta attraverso il Bois Noir fino all’altopiano di Bouy, dove è stata restaurata questa piccola e graziosa capanna pastorale.

Español : La cabane de Bouy

Esta excursión, que comienza en las laderas (o en el teleférico de Bézou en julio/agosto para ahorrar una hora de subida), le lleva a través del Bois Noir hasta la meseta de Bouy, donde se ha restaurado esta bonita cabaña pastoral.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine