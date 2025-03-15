La cabane de Lasbordes Bilhères Pyrénées-Atlantiques

La cabane de Lasbordes Bilhères Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La cabane de Lasbordes A pieds Difficile

La cabane de Lasbordes 64260 Bilhères Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12600.0 Tarif :

Cette randonnée offre aux marcheurs tous les paysages de la moyenne montagne béarnaise. Un démarrage en douceur dans le quartier des granges, puis on attaque la pente dans la hêtraie-sapinière. Pour terminer, on traverse les pâturages d’altitude avec la cabane du berger.

+33 5 59 05 77 11

English :

This hike offers to the walkers all the landscapes of the medium mountain Béarnaise. A gentle start in the barn area, then we start the slope in the beech-fir forest. Finally, we cross the high pastures with the shepherd’s hut.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet den Wanderern alle Landschaften des Mittelgebirges von Béarn. Ein sanfter Start im Scheunenviertel, dann nimmt man den Hang im Buchen- und Tannenwald in Angriff. Zum Schluss durchquert man die hochgelegenen Weiden mit der Schäferhütte.

Italiano :

Questa escursione offre agli escursionisti tutti i paesaggi delle medie montagne del Béarn. Partenza dolce nella zona dei fienili, poi si attacca la salita nel bosco di faggi e abeti. Per finire, attraversiamo i pascoli alti con la capanna del pastore.

Español :

Esta excursión ofrece a los senderistas todos los paisajes de la media montaña bearnesa. Un comienzo suave en la zona de los graneros, luego atacamos la pendiente en el bosque de hayas y abetos. Para terminar, atravesamos los pastos altos con la cabaña del pastor.

