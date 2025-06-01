La Catiche du lac d’Aubusson d’Auvergne Aubusson-d’Auvergne Puy-de-Dôme

La Catiche du lac d’Aubusson d’Auvergne

La Catiche du lac d’Aubusson d’Auvergne 63120 Aubusson-d’Auvergne Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Catiche, dans le dictionnaire, c’est le terrier de la loutre.

Mais, pour la Communauté de Communes THIERS DORE et MONTAGNE, c’est un service E.E.D.D, (Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable).

https://www.cctdm.fr/education-environnement/la-catiche +33 4 73 53 59 91

English :

The Catiche is the otter’s den; But it’s also the Environmental Education Service for Sustainable Development. All year long, the team of certified guides deliver educational activities.

Deutsch :

La Catiche ist im Wörterbuch der Bau des Fischotters

Für die Communauté de Communes THIERS DORE et MONTAGNE ist es jedoch ein E.E.D.D.-Dienst (Education à l’Environnement pour un Développement Durable, Umweltbildung für eine nachhaltige Entwicklung).

Italiano :

Il Catiche, nel dizionario, è la tana della lontra

Per la Comunità dei Comuni THIERS DORE e MONTAGNE, invece, si tratta di un servizio di E.E.D.D. (Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile).

Español :

El Catiche, en el diccionario, es la madriguera de la nutria

Pero, para la Comunidad de Municipios THIERS DORE et MONTAGNE, es un servicio E.E.D. (Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible).

