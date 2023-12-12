La chapelle de Verlieux Peyraud Ardèche

La chapelle de Verlieux Peyraud Ardèche vendredi 1 août 2025.

La chapelle de Verlieux

La chapelle de Verlieux Salle polyvalente 07340 Peyraud Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous permet d’être en pleine nature entre vignes et vallée boisée à la découverte de la Chapelle de Verlieux. A découvrir dans le guide en vente à l’office de tourisme et l’application les « échappées inspirées ».

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English : « Peyraud, Verlieux Chapel » hiking trail

This walk allows you to be in the middle of nature between vineyards and wooded valley to discover the Chapel of Verlieux. To be discovered in the guidebook on sale at the tourist office and the application « échappées inspirées ».

Deutsch :

Bei diesem Spaziergang können Sie sich inmitten der Natur zwischen Weinbergen und einem bewaldeten Tal befinden und die Kapelle von Verlieux entdecken. Entdecken Sie ihn im Reiseführer, der im Tourismusbüro erhältlich ist, und in der App « les échappées inspirées ».

Italiano :

Questa passeggiata permette di immergersi nella natura tra vigneti e vallate boscose per scoprire la Cappella di Verlieux. Da scoprire nella guida in vendita presso l’ufficio turistico e nell’applicazione « échappées inspirées ».

Español :

Este paseo le permite situarse en plena naturaleza entre viñedos y valle boscoso para descubrir la Capilla de Verlieux. A descubrir en la guía a la venta en la oficina de turismo y en la aplicación « échappées inspirées ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme