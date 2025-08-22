La chapelle du Banquet à Mhère Mhère Nièvre

La chapelle du Banquet à Mhère A pieds Facile

Ce circuit vous amène à la découverte du village de Mhère, de ses paysages et de son patrimoine riche. C’est l’occasion de découvrir la chapelle Notre Dame du Morvan qui est située à 554 mètres d’altitude au sommet d’une colline avec une superbe vue panoramique. Elle domine les régions avoisinantes et le village de Mhère. Une des collines que l’on aperçoit est surnommée le crocodile .

This tour takes you through the village of Mhère, its landscapes and rich heritage. It’s an opportunity to discover the Notre Dame du Morvan chapel, situated at 554 metres altitude on a hilltop with a superb panoramic view. It overlooks the surrounding area and the village of Mhère. One of the hills you can see is nicknamed le crocodile .

Auf dieser Tour lernen Sie das Dorf Mhère, seine Landschaft und sein reiches Kulturerbe kennen. Dies ist eine gute Gelegenheit, die Kapelle Notre Dame du Morvan zu entdecken, die sich in 554 m Höhe auf einem Hügel mit einem herrlichen Panoramablick befindet. Sie überragt die umliegenden Regionen und das Dorf Mhère. Einer der Hügel, die man sieht, trägt den Spitznamen le crocodile (das Krokodil).

Questo tour vi porta alla scoperta del villaggio di Mhère, dei suoi paesaggi e del suo ricco patrimonio. È l’occasione per scoprire la cappella di Notre Dame du Morvan, situata a 554 metri di altitudine in cima a una collina con una superba vista panoramica. Domina le regioni limitrofe e il villaggio di Mhère. Una delle colline che si vedono è soprannominata il coccodrillo .

Este recorrido le llevará por el pueblo de Mhère, sus paisajes y su rico patrimonio. Es la ocasión de descubrir la capilla de Notre Dame du Morvan, situada a 554 metros de altitud en la cima de una colina con una magnífica vista panorámica. Domina las regiones vecinas y el pueblo de Mhère. Una de las colinas que se divisan recibe el sobrenombre de el cocodrilo .

