La Cool’angeoise Coulanges-la-Vineuse Yonne
La Cool’angeoise Coulanges-la-Vineuse Yonne vendredi 1 mai 2026.
La Cool’angeoise A pieds Difficulté moyenne
La Cool’angeoise 15 rue Joyeuse 89580 Coulanges-la-Vineuse Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7800.0 Tarif :
Un chemin créé par les élèves de CM2 de l’école de Coulanges-la-Vineuse pour faire découvrir le patrimoine de leur village et le vignoble.
https://www.calameo.com/read/002334225eb532a7cf48d +33 3 45 02 75 91
English :
A trail created by CM2 pupils from the Coulanges-la-Vineuse school to help them discover the heritage of their village and the vineyards.
Deutsch :
Ein Weg, der von den Schülern der fünften Klasse der Schule von Coulanges-la-Vineuse angelegt wurde, um das Kulturerbe ihres Dorfes und die Weinberge zu entdecken.
Italiano :
Un percorso creato dagli alunni della CM2 della scuola di Coulanges-la-Vineuse per aiutarli a scoprire il patrimonio del loro villaggio e dei vigneti.
Español :
Recorrido creado por los alumnos de CM2 de la escuela de Coulanges-la-Vineuse para descubrir el patrimonio de su pueblo y sus viñedos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data