La Cool’angeoise Coulanges-la-Vineuse Yonne

La Cool’angeoise A pieds Difficulté moyenne

La Cool’angeoise 15 rue Joyeuse 89580 Coulanges-la-Vineuse Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7800.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de CM2 de l’école de Coulanges-la-Vineuse pour faire découvrir le patrimoine de leur village et le vignoble.

Difficulté moyenne

https://www.calameo.com/read/002334225eb532a7cf48d +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by CM2 pupils from the Coulanges-la-Vineuse school to help them discover the heritage of their village and the vineyards.

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der fünften Klasse der Schule von Coulanges-la-Vineuse angelegt wurde, um das Kulturerbe ihres Dorfes und die Weinberge zu entdecken.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della CM2 della scuola di Coulanges-la-Vineuse per aiutarli a scoprire il patrimonio del loro villaggio e dei vigneti.

Español :

Recorrido creado por los alumnos de CM2 de la escuela de Coulanges-la-Vineuse para descubrir el patrimonio de su pueblo y sus viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data