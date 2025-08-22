La Croisée des Bois Villefargeau Yonne

La Croisée des Bois A pieds

La Croisée des Bois 2 rue de l’Eglise 89240 Villefargeau Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Villefargeau pour faire découvrir le patrimoine de leur village et de ses environs.

https://www.calameo.com/read/002334225299c744bf99c +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by CM1-CM2 pupils from Villefargeau school to help them discover the heritage of their village and the surrounding area.

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der Klasse CM1-CM2 der Schule von Villefargeau angelegt wurde, um das Kulturerbe ihres Dorfes und seiner Umgebung zu zeigen.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Villefargeau per aiutarli a scoprire il patrimonio del loro villaggio e dell’area circostante.

Español :

Recorrido creado por los alumnos de CM1-CM2 de la escuela de Villefargeau para descubrir el patrimonio de su pueblo y sus alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data