La Flèche < >Durtal La Flèche Sarthe
La Flèche < >Durtal La Flèche Sarthe vendredi 1 mai 2026.
La Flèche < >Durtal
La Flèche < >Durtal 72200 La Flèche Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 23000.0 Tarif :
La Vallée du Loir à vélo au départ de La Flèche, cette étape vous permettra de rejoindre Durtal et son imposant château.
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-loir-a-velo
English :
The Loir Valley by bike: departing from La Flèche, this stage takes you to Durtal and its imposing castle.
Deutsch :
Das Tal der Loir mit dem Fahrrad: Von La Flèche aus führt Sie diese Etappe nach Durtal mit seinem imposanten Schloss.
Italiano :
La Valle del Loir in bicicletta: partendo da La Flèche, questa tappa vi porterà a Durtal e al suo imponente castello.
Español :
El valle del Loir en bicicleta: saliendo de La Flèche, esta etapa le llevará hasta Durtal y su imponente castillo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par eSPRIT Pays de la Loire