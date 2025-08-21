La Folie Braine Aisne

La Folie A pieds

La Folie Place Charles-de-Gaulle à Braine 02220 Braine Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Etabli au creux de la large vallée de la Vesle et connu pour son abbatiale du premier âge gothique, Braine est le point de départ de cette balade au cœur du Soissonnais, qui nous entraîne vers la forteresse en ruine de la Folie, puis dans le village fleuri de Limé, à travers bois, herbages et labours.

English :

Established in the wide valley of the Vesle and known for its early Gothic abbey church, Braine is the starting point of this walk in the heart of the Soissonnais, which takes us to the ruined fortress of La Folie, then to the flowery village of Limé, through woods, grasslands and ploughing.

Deutsch :

Braine, das im breiten Tal der Vesle liegt und für seine frühgotische Abteikirche bekannt ist, ist der Ausgangspunkt dieser Wanderung im Herzen des Soissonnais. Sie führt uns zur Festungsruine La Folie und dann durch Wälder, Grasland und Ackerland in das Blumendorf Limé.

Italiano :

Situata nella conca dell’ampia valle del Vesle e nota per la sua chiesa abbaziale in stile gotico, Braine è il punto di partenza di questa passeggiata nel cuore della regione del Soissonnais, che ci porta alla fortezza in rovina di La Folie, poi al villaggio fiorito di Limé, attraverso boschi, pascoli e campi.

Español :

Situada en la hondonada del amplio valle del Vesle y conocida por su iglesia abacial de estilo gótico primitivo, Braine es el punto de partida de este paseo en el corazón del Soissonnais, que nos lleva a la fortaleza en ruinas de La Folie, y luego al florido pueblo de Limé, a través de bosques, pastos y campos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme