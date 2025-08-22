La fontaine de Saint-Ouen Chivres-Val Aisne

La fontaine de Saint-Ouen A pieds

Situé au pied du Chemin des Dames, dans la vallée de l’Aisne, le village de Sancy-les-Cheminots est occupé par les Allemands en 1914, puis repris tour à tour par l’une ou l’autre des armées. Bombardé à diverses reprises à l’issue de la Guerre, Sancy n’est plus qu’un champ de ruines. Paul Busquet est le père de Lucien, jeune soldat mort et enterré dans le village. Avec le Comité Américain pour les Régions Dévastés, il se mobilise pour la reconstruction des routes et de la mairie-école. La dénommée fontaine Saint-Ouen est remise en service et un jardin du souvenir est créé en mémoire des soldats de tous horizons morts au combat.

Situated at the foot of the Chemin des Dames, in the Aisne valley, the village of Sancy-les-Cheminots was occupied by the Germans in 1914, then taken back in turn by one or other of the armies. Bombed several times at the end of the War, Sancy was nothing more than a field of ruins. Paul Busquet is the father of Lucien, a young soldier who died and is buried in the village. With the American Committee for Devastated Regions, he mobilizes for the reconstruction of roads and the town hall-school. The so-called Saint-Ouen fountain was put back into service and a memorial garden was created in memory of the soldiers from all walks of life who had died in battle.

Das am Fuße des Chemin des Dames im Aisne-Tal gelegene Dorf Sancy-les-Cheminots wurde 1914 von den Deutschen besetzt und anschließend abwechselnd von der einen oder anderen Armee zurückerobert. Nach dem Ende des Krieges wurde Sancy mehrfach bombardiert und war nur noch ein Ruinenfeld. Paul Busquet ist der Vater von Lucien, einem jungen Soldaten, der im Dorf gestorben und begraben ist. Zusammen mit dem Amerikanischen Komitee für verwüstete Regionen setzt er sich für den Wiederaufbau der Straßen und der Rathausschule ein. Der sogenannte Saint-Ouen-Brunnen wurde wieder in Betrieb genommen und ein Gedenkgarten für die gefallenen Soldaten aus aller Welt angelegt.

Situato ai piedi dello Chemin des Dames, nella valle dell’Aisne, il villaggio di Sancy-les-Cheminots fu occupato dai tedeschi nel 1914 e poi ripreso a turno da un esercito o dall’altro. Bombardata più volte alla fine della guerra, Sancy è oggi un campo di rovine. Paul Busquet è il padre di Lucien, un giovane soldato morto e sepolto nel villaggio. Con il Comitato americano per le aree devastate, ha lavorato per ricostruire le strade e la scuola comunale. È stata rimessa in funzione la cosiddetta fontana di Saint-Ouen ed è stato creato un giardino della memoria in ricordo dei soldati di ogni estrazione sociale morti in battaglia.

Situado al pie del Chemin des Dames, en el valle del Aisne, el pueblo de Sancy-les-Cheminots fue ocupado por los alemanes en 1914, y luego tomado sucesivamente por uno u otro ejército. Bombardeada varias veces al final de la guerra, Sancy es ahora un campo de ruinas. Paul Busquet es el padre de Lucien, un joven soldado que murió y está enterrado en el pueblo. Con el Comité Americano para las Zonas Devastadas, trabajó para reconstruir las carreteras y el ayuntamiento-escuela. La llamada fuente de Saint-Ouen se puso de nuevo en servicio y se creó un jardín del recuerdo en memoria de los soldados de toda condición que murieron en la batalla.

