La Fontaine des Abîmes Coulangeron Yonne
La Fontaine des Abîmes Coulangeron Yonne vendredi 1 mai 2026.
La Fontaine des Abîmes A pieds Difficulté moyenne
La Fontaine des Abîmes Rue du Lavoir 89580 Coulangeron Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12840.0 Tarif :
Randonnée balisée N°98. Parcours très vallonné possédant beaucoup de sources, lavoirs et autres points d’eau contrastant avec les grands espaces de cultures. Bref, beaucoup de variété.
Difficulté moyenne
+33 3 86 44 15 66
English :
Marked trail N°98. A very hilly route with many springs, wash-houses and other watering places, contrasting with the wide open spaces of cultivated fields. In short, lots of variety.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 98. Sehr hügelige Strecke mit vielen Quellen, Waschplätzen und anderen Wasserstellen, die im Kontrast zu den großen Anbauflächen stehen. Kurz gesagt: viel Abwechslung.
Italiano :
Cammino segnalato N°98. Un percorso molto collinare con molte sorgenti, lavatoi e altri punti di abbeveraggio che contrastano con gli ampi campi aperti. Insomma, una grande varietà.
Español :
Recorrido señalizado nº 98. Recorrido muy accidentado con numerosas fuentes, lavaderos y otros abrevaderos que contrastan con los amplios campos abiertos. En resumen, mucha variedad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data