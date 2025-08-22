La Fontaine Dorée Randonnée en Nord-Touraine Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire

La Fontaine Dorée Randonnée en Nord-Touraine A pieds

La Fontaine Dorée Randonnée en Nord-Touraine Place du Mail 37360 Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9400.0 Tarif :

Le circuit de la Fontaine Dorée à Neuillé-Pont-Pierre est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous aurez l’opportunité de traverser des champs céréaliers et vous découvrirez les paysages ondulés de la Gâtine Tourangelle.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The Golden Fountain Hiking in Nord-Touraine

The Fontaine Dorée trail in Neuillé-Pont-Pierre is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll have the opportunity to cross cereal fields and discover the undulating landscapes of the Gâtine Tourangelle.

Deutsch : Der Goldene Brunnen Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg von La Fontaine Dorée in Neuillé-Pont-Pierre ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung haben Sie die Möglichkeit, Getreidefelder zu durchqueren und die wellige Landschaft der Gâtine Tourangelle zu entdecken.

Italiano :

Il sentiero della Fontaine Dorée a Neuillé-Pont-Pierre è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Questa deliziosa passeggiata attraversa campi di cereali e scopre la campagna ondulata della Gâtine Tourangelle.

Español : La Fuente Dorada Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Fontaine Dorée de Neuillé-Pont-Pierre está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este delicioso paseo, atravesará campos de cereales y descubrirá el paisaje ondulado de la Gâtine Tourangelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire