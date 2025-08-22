La forêt de Choussy Choussy Loir-et-Cher

La forêt de Choussy A pieds

La forêt de Choussy 41700 Choussy Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 12700.0 Tarif :

Choussy est un petit village situé dans la Sologne Viticole, dans la Vallée du Cher, entre la Touraine et la Sologne. Dans un environnement rural, ce circuit sera idéal pour passer un moment de tranquillité, à l’ombre de la forêt de Choussy. puis le long de la rivière Le Bavet .

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

English :

Choussy is a small village located in the Sologne Viticole, in the Cher Valley, between Touraine and Sologne. In a rural environment, this tour will be ideal to spend a quiet moment in the shade of the forest of Choussy. then along the river Le Bavet .

Deutsch :

Choussy ist ein kleines Dorf in der Sologne Viticole, im Tal des Cher, zwischen der Touraine und der Sologne. In einer ländlichen Umgebung wird dieser Rundgang ideal sein, um einen ruhigen Moment im Schatten des Waldes von Choussy zu verbringen. dann entlang des Flusses Le Bavet .

Italiano :

Choussy è un piccolo villaggio situato nella Sologne Viticole, nella Valle del Cher, tra la Touraine e la Sologne. In un ambiente rurale, questo circuito sarà ideale per trascorrere un momento di pace, all’ombra della foresta di Choussy. poi lungo il fiume Le Bavet .

Español :

Choussy es un pequeño pueblo situado en la Sologne Viticole, en el valle del Cher, entre Touraine y Sologne. En un entorno rural, este circuito será ideal para pasar un momento de paz, a la sombra del bosque de Choussy. luego a lo largo del río Le Bavet .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire