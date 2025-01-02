La forêt de Marchenoir… à vélo Marchenoir Loir-et-Cher

Distance : 22000.0

Circuit facile en boucle, sur des petites routes qui permet de découvrir la forêt de Marchenoir, la forêt de Citeaux, la Petite Beauce et le patrimoine local (églises, vestiges de l’abbaye du petit Citeaux …). Les paysages de forêt (sylviculture) alternent avec les cultures céréalières.

http://www.bloischambord.com/ +33 2 54 90 41 41

English :

An easy loop circuit on small roads that allows you to discover the Marchenoir forest, the Citeaux forest, the Petite Beauce and the local heritage (churches, remains of the Petit Citeaux abbey …). Forest landscapes (silviculture) alternate with cereal crops.

Deutsch :

Leichter Rundweg auf kleinen Straßen, der es ermöglicht, den Wald von Marchenoir, den Wald von Citeaux, die Petite Beauce und das lokale Kulturerbe (Kirchen, Überreste der Abtei von Petit Citeaux …) zu entdecken. Waldlandschaften (Forstwirtschaft) wechseln sich mit Getreidekulturen ab.

Italiano :

Si tratta di un facile percorso ad anello su piccole strade che permette di scoprire la foresta di Marchenoir, la foresta di Citeaux, la Petite Beauce e il patrimonio locale (chiese, resti dell’abbazia di Petit Citeaux, ecc.). Il paesaggio forestale (silvicoltura) si alterna alle colture cerealicole

Español :

Se trata de un itinerario fácil de recorrer por pequeñas carreteras que permite descubrir el bosque de Marchenoir, el bosque de Citeaux, la Petite Beauce y el patrimonio local (iglesias, restos de la abadía de Petit Citeaux, etc.). El paisaje forestal (silvicultura) se alterna con los cultivos de ce

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire