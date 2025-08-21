LA FORET DE MERCOIRE Cheylard-l’Évêque Lozère

LA FORET DE MERCOIRE Marche nordique Facile

LA FORET DE MERCOIRE 48300 Cheylard-l’Évêque Lozère Occitanie

Durée : 165 Distance : 9000.0 Tarif :

Au cœur de la forêt, de magnifiques chemins s’ouvrent à vous dans la plus belle sapinière du département. Quelques kilomètres après le départ, un important site d’érosion granitique se dévoile le Ron des Egos.

Facile

http://www.ot-langogne.com/ +33 4 66 69 01 38

English :

In the heart of the forest, magnificent paths open up to you in the most beautiful fir grove in the department. A few kilometers after the start, a major granite erosion site comes into view: the Ron des Egos.

Deutsch :

Im Herzen des Waldes eröffnen sich Ihnen herrliche Wege durch den schönsten Tannenwald des Departements. Einige Kilometer nach dem Start enthüllt sich ein wichtiger Ort der Graniterosion: der Ron des Egos.

Italiano :

Nel cuore della foresta, si aprono magnifici sentieri nella più bella foresta di abeti del dipartimento. Qualche chilometro dopo la partenza, si nota un importante sito di erosione del granito: il Ron des Egos.

Español :

En el corazón del bosque, magníficos senderos se abren ante usted en el bosque de abetos más bello del departamento. Unos kilómetros después de la salida, aparece a la vista un importante yacimiento de erosión granítica: el Ron des Egos.

