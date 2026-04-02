La forêt et ses secrets Boucle vélo 67 Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire
La forêt et ses secrets Boucle vélo 67 Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
La forêt et ses secrets Boucle vélo 67 En VTC
La forêt et ses secrets Boucle vélo 67 37340 Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Durée : 210 Distance : 41000.0 Tarif :
Offrez vous une grande bouffée d’oxygène lors de cette sortie de 41 km entre Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine et Hommes.
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English :
Treat yourself to a breath of fresh air on this 41 km ride between Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine and Hommes.
Deutsch :
Gönnen Sie sich einen tiefen Atemzug auf dieser 41 km langen Tour zwischen Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine und Hommes.
Italiano :
Concedetevi una boccata d’aria fresca su questo percorso di 41 km tra Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine e Hommes.
Español :
Regálese un soplo de aire fresco en este recorrido de 41 km entre Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine y Hommes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par SIT Centre-Val de Loire