La forêt et ses secrets Boucle vélo 67 Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire

La forêt et ses secrets Boucle vélo 67 En VTC

La forêt et ses secrets Boucle vélo 67 37340 Savigné-sur-Lathan Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 41000.0 Tarif :

Offrez vous une grande bouffée d’oxygène lors de cette sortie de 41 km entre Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine et Hommes.

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English :

Treat yourself to a breath of fresh air on this 41 km ride between Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine and Hommes.

Deutsch :

Gönnen Sie sich einen tiefen Atemzug auf dieser 41 km langen Tour zwischen Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine und Hommes.

Italiano :

Concedetevi una boccata d’aria fresca su questo percorso di 41 km tra Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine e Hommes.

Español :

Regálese un soplo de aire fresco en este recorrido de 41 km entre Savigné-sur-Lathan, Mazières-de-Touraine y Hommes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par SIT Centre-Val de Loire