La Grande Boucle du Parc Etape 3: De Nontron à Champniers Reilhac Nontron Dordogne

La Grande Boucle du Parc Etape 3: De Nontron à Champniers Reilhac Nontron Dordogne vendredi 1 août 2025.

La Grande Boucle du Parc Etape 3: De Nontron à Champniers Reilhac A pieds Difficulté moyenne

La Grande Boucle du Parc Etape 3: De Nontron à Champniers Reilhac 24300 Nontron Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 35000.0 Tarif :

200 kilomètres à travers les paysages du Parc naturel régional Périgord Limousin, dans un pays où la langue d’oc affleure en même temps que le granit, et rappelle les croyances, les légendes qui peuplent les forêts de châtaigniers…

Cette étape vous mènera de Nontron à Champniers Reilhac.

Difficulté moyenne

+33 5 53 55 36 00

English : La Grande Boucle du Parc Etape 3: De Nontron à Champniers Reilhac

200 kilometers through the landscapes of the Périgord Limousin Regional Natural Park, in a country where the language of the Oc is spoken along with the granite, and reminds us of the beliefs and legends that populate the chestnut forests?

This stage will lead you from Nontron to Champniers Reilhac.

Deutsch : La Grande Boucle du Parc Etape 3: De Nontron à Champniers Reilhac

200 Kilometer durch die Landschaften des regionalen Naturparks Périgord Limousin, in einem Land, in dem die Sprache des Oc zusammen mit dem Granit an die Oberfläche tritt und an den Glauben und die Legenden erinnert, die die Kastanienwälder bevölkern..

Diese Etappe führt Sie von Nontron nach Champniers Reilhac.

Italiano :

200 chilometri attraverso i paesaggi del Parco Naturale Regionale del Périgord Limousin, in un paese dove la lingua d’oc emerge contemporaneamente al granito, e ricorda le credenze e le leggende che popolano i boschi di castagni?

Questa tappa vi porterà da Nontron a Champniers Reilhac.

Español : La Grande Boucle du Parc Etape 3: De Nontron à Champniers Reilhac

200 kilómetros a través de los paisajes del Parque Natural Regional del Périgord Limousin, en un país donde la lengua de oc surge al mismo tiempo que el granito, y recuerda las creencias y leyendas que pueblan los bosques de castaños?

Esta etapa le llevará de Nontron a Champniers Reilhac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine