La Joux Verte Verrières-de-Joux Doubs

La Joux Verte A pieds Difficile

La Joux Verte Église de Verrières-de-Joux 25300 Verrières-de-Joux Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7240.0 Tarif :

Une boucle entre prairies et belles forêts, ponctuée de fermes traditionnelles.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/947

English :

A loop through meadows and beautiful forests, dotted with traditional farmhouses.

Deutsch :

Ein Rundweg zwischen Wiesen und schönen Wäldern, gespickt mit traditionellen Bauernhöfen.

Italiano :

Un anello che attraversa prati e splendidi boschi, punteggiati da cascine tradizionali.

Español :

Un bucle a través de prados y hermosos bosques, salpicado de granjas tradicionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data