La Joux Verte Verrières-de-Joux Doubs
La Joux Verte Verrières-de-Joux Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Joux Verte A pieds Difficile
La Joux Verte Église de Verrières-de-Joux 25300 Verrières-de-Joux Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7240.0 Tarif :
Une boucle entre prairies et belles forêts, ponctuée de fermes traditionnelles.
English :
A loop through meadows and beautiful forests, dotted with traditional farmhouses.
Deutsch :
Ein Rundweg zwischen Wiesen und schönen Wäldern, gespickt mit traditionellen Bauernhöfen.
Italiano :
Un anello che attraversa prati e splendidi boschi, punteggiati da cascine tradizionali.
Español :
Un bucle a través de prados y hermosos bosques, salpicado de granjas tradicionales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data