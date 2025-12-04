Révélations rue de Franche comté Verrières-de-Joux
Révélations rue de Franche comté Verrières-de-Joux jeudi 30 avril 2026.
Révélations
rue de Franche comté Salle des fêtes de l’Espérance Verrières-de-Joux Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
IMPROVISATION
Cinq comédiens. Une scène. Et l’inattendu comme seule règle. Le public inspire, les artistes transforment. Un moment unique, drôle, qui n’existera jamais deux fois. .
rue de Franche comté Salle des fêtes de l’Espérance Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 93 06 01 leounglitheatre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Révélations
L’événement Révélations Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS