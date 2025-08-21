La Loire à Vélo Montsoreau Maine-et-Loire

La Loire à Vélo

La Loire à Vélo 49730 Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Avec plus de 800 km, l’itinéraire La Loire à Vélo guide les touristes à vélo au cœur d’un environnement culturel et naturel exceptionnels et permet de poursuivre l’aventure sur l’eurovelo 6.

http://www.loireavelo.fr/

English :

With more than 800 km, the itinerary La Loire à Vélo guides cycling tourists through the heart of an exceptional cultural and natural environment and allows them to continue the adventure on the Eurovelo 6.

Deutsch :

Mit über 800 km führt die Route La Loire à Vélo Radtouristen durch eine außergewöhnliche kulturelle und natürliche Umgebung und bietet die Möglichkeit, das Abenteuer auf der Eurovelo 6 fortzusetzen.

Italiano :

Con oltre 800 km, l’itinerario La Loire à Vélo guida i turisti in bicicletta attraverso un ambiente culturale e naturale eccezionale e permette loro di proseguire l’avventura con l’Eurovelo 6.

Español :

Con más de 800 km, el itinerario La Loire à Vélo guía a los turistas en bicicleta por un entorno cultural y natural excepcional y les permite continuar su aventura en la Eurovelo 6.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Anjou tourime