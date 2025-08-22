La Marche de la Division Margueritte Floing Ardennes

La Marche de la Division Margueritte

La Marche de la Division Margueritte Avenue des martyrs de la Résistance 08200 Floing Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

C’est l’épisode le plus glorieux de la guerre de 1870. Le 31 août, l’artillerie prussienne pilonne les troupes françaises regroupées à Illy. Pour briser l’encerclement, le général Margueritte lance, à 11 heures, une première charge de cavalerie qui atteint le ruisseau de Floing. Mais les pertes contraignent les Français à refluer vers La Garenne, au lieu-dit Triples Levrettes . Les Prussiens tentent alors de gravir les pentes du plateau tenu par la division Liebert. Pour le protéger, cinq régiments de la division Margueritte, 1er chasseurs d’Afrique en tête, chargent. Le général est mortellement blessé. À 15 heures, tout est fini. Les pertes françaises sont considérables. Spectateur admiratif de l’héroïsme français, Guillaume de Prusse s’exclame Ah, les braves gens ! . Un monument commémoratif qui porte ce nom a été érigé à Floing.

+33 3 24 27 73 73

English :

It was the most glorious episode of the War of 1870. On 31 August, Prussian artillery pounded the French troops gathered at Illy. To break the encirclement, General Margueritte launches, at 11 o’clock, a first cavalry charge that reaches the stream of Floing. But the losses forced the French to retreat towards La Garenne, at the place known as Triples Levrettes . The Prussians then tried to climb the slopes of the plateau held by the Liebert division. To protect it, five regiments of the Margueritte division, led by the 1st African chasseurs, charged. The general was mortally wounded. At 3 p.m., it’s all over. The French losses are considerable. An admiring spectator of French heroism, William of Prussia exclaimed: Ah, the brave people! . A memorial bearing this name has been erected in Floing.

Deutsch :

Dies ist die ruhmreichste Episode des Krieges von 1870. Am 31. August beschoss die preußische Artillerie die französischen Truppen, die sich in Illy versammelt hatten. Um die Umzingelung zu durchbrechen, startete General Margueritte um 11 Uhr einen ersten Kavallerieangriff, der den Bach von Floing erreichte. Die Verluste zwangen die Franzosen jedoch zum Rückzug nach La Garenne an der Stelle, die als Triples Levrettes bezeichnet wird. Die Preußen versuchten nun, die Hänge des von der Division Liebert gehaltenen Plateaus zu erklimmen. Um ihn zu schützen, stürmten fünf Regimenter der Division Margueritte, allen voran die 1er chasseurs d’Afrique. Der General wird tödlich verwundet. Um 15 Uhr ist alles vorbei. Die französischen Verluste sind beträchtlich. Als bewundernder Zuschauer des französischen Heldentums rief Wilhelm von Preußen aus: Ah, les braves gens! . In Floing wurde ein Denkmal errichtet, das diesen Namen trägt.

Italiano :

È l’episodio più glorioso della guerra del 1870. Il 31 agosto, l’artiglieria prussiana bombarda le truppe francesi radunate a Illy. Per rompere l’accerchiamento, il generale Margueritte lanciò una prima carica di cavalleria alle 11 del mattino, che raggiunse il torrente Floing. Ma le perdite costrinsero i francesi a ritirarsi verso La Garenne, nel luogo chiamato Triples Levrettes . I prussiani cercarono quindi di risalire le pendici dell’altopiano tenuto dalla Divisione Liebert. Per proteggerla, cinque reggimenti della Divisione Margueritte, con il 1° Chasseurs d’Africa al comando, caricarono. Il generale fu ferito a morte. Alle 15:00 era tutto finito. Le perdite francesi furono considerevoli. Spettatore ammirato dell’egemonia francese, Guglielmo di Prussia esclamò: Ah, il popolo coraggioso! A Floing è stato eretto un monumento commemorativo con questo nome Galleggiante.

Español :

Es el episodio más glorioso de la guerra de 1870. El 31 de agosto, la artillería prusiana golpeó a las tropas francesas reunidas en Illy. Para romper el cerco, el general Margueritte lanzó una primera carga de caballería a las 11 de la mañana, que alcanzó el arroyo Floing. Pero las pérdidas obligaron a los franceses a retirarse hacia La Garenne, en el lugar llamado Triples Levrettes . Los prusianos intentaron entonces escalar las laderas de la meseta en poder de la División Liebert. Para protegerla, cinco regimientos de la División Margueritte, con el 1er Chasseurs africano al mando, cargaron. El general fue herido de muerte. A las 3 de la tarde, todo había terminado. Las pérdidas francesas fueron considerables. Espectador admirado de la hegemonía francesa, Guillermo de Prusia exclamó: ¡Ah, el valiente pueblo! En Floing se erigió un monumento con este nombre Flotando.

