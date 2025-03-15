La Marche Nordique des Princes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

La Marche Nordique des Princes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La Marche Nordique des Princes Marche nordique Facile

La Marche Nordique des Princes 64440 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3800.0 Tarif :

Le parcours des Princes est chargé d’histoire. Le profil ne comporte pas de difficulté particulière et vous permettra de contempler ce point de vue magnifique sur la vallée depuis le kiosque de la Butte au Trésor avant le retour dans le village en passant par la fôret du Gourzy.

Facile

English : La Marche Nordique des Princes

The Princes’ course is full of history. The profile does not have any particular difficulty and will allow you to contemplate this magnificent point of view on the valley from the kiosk of the Butte au Trésor before returning to the village by way of the fôret du Gourzy.

Deutsch : La Marche Nordique des Princes

Der Parcours des Princes ist geschichtsträchtig. Das Profil weist keine besonderen Schwierigkeiten auf und ermöglicht es Ihnen, vom Kiosk Butte au Trésor aus diesen herrlichen Ausblick über das Tal zu genießen, bevor Sie durch den Wald von Gourzy zurück ins Dorf gehen.

Italiano :

Il percorso dei Principi è ricco di storia. Il profilo non è particolarmente difficile e vi permetterà di contemplare questa magnifica vista sulla valle dal chiosco della Butte au Trésor prima di tornare al villaggio attraverso la foresta di Gourzy.

Español : La Marche Nordique des Princes

El recorrido de los Príncipes está cargado de historia. El perfil no es especialmente difícil y le permitirá contemplar esta magnífica vista del valle desde el quiosco de la Butte au Trésor antes de regresar al pueblo por el bosque de Gourzy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine