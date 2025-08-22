La Marcillette Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

La Marcillette En VTT

La Marcillette Du parc de l’Astrée (parking) à Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Le Nouvion-en-Thiérache Aisne Hauts-de-France

Cette longue balade à VTT traverse tout d’abord la forêt du Nouvion, qui fait de cette commune l’une des plus vastes du département, puis par la forêt voisine dite La Queue-de-Boué . S’effectuant à découvert , le retour offre de belles vues sur le bocage thiérachien, et un passage par le beau village d’Esquéhéries.

English :

This long mountain bike ride goes first through the Nouvion forest, which makes this commune one of the largest in the department, and then through the neighbouring forest known as La Queue-de-Boué . The return trip is open and offers beautiful views of the Thiérachian bocage, and a passage through the beautiful village of Esquéhéries.

Deutsch :

Diese lange Mountainbike-Tour führt zunächst durch den Wald von Nouvion, der die Gemeinde zu einer der größten des Departements macht, und dann durch den benachbarten Wald La Queue-de-Boué . Der Rückweg verläuft im Freien und bietet schöne Ausblicke auf die Bocage Thiérachien sowie einen Abstecher in das schöne Dorf Esquéhéries.

Italiano :

Questo lungo percorso in mountain bike attraversa dapprima la foresta di Nouvion, che fa di questo comune uno dei più grandi del dipartimento, poi la vicina foresta detta La Queue-de-Boué . Il viaggio di ritorno offre splendide viste sul bocage di Thiérachien e un passaggio attraverso il bellissimo villaggio di Esquéhéries.

Español :

Este largo recorrido en bicicleta de montaña atraviesa primero el bosque de Nouvion, que hace de este municipio uno de los más grandes del departamento, y luego el bosque vecino conocido como La Queue-de-Boué . El viaje de vuelta ofrece hermosas vistas del bocage de Thiérachien, y un paso por el hermoso pueblo de Esquéhéries.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-01 par Agence Aisne Tourisme