La montagne de Rantigny Rantigny Oise

La montagne de Rantigny A pieds Facile

La montagne de Rantigny Parc municipal, 17 avenue Jean Jaurès (à côté de l’église) 60290 Rantigny Oise Hauts-de-France

Durée : 190 Distance : 12500.0 Tarif :

Ce circuit accidenté offre une grande alternance de paysages et de larges points de vue sur les hauteurs de Chantilly et le Plateau Clermontois.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La montagne de Rantigny

This rugged circuit offers a great alternation of landscapes and wide viewpoints on the heights of Chantilly and the Plateau Clermontois.

Deutsch : La montagne de Rantigny

Diese hügelige Strecke bietet eine große Abwechslung an Landschaften und weite Ausblicke auf die Anhöhen von Chantilly und das Plateau von Clermontois.

Italiano :

Questo percorso collinare offre una grande varietà di paesaggi e viste sulle alture di Chantilly e sull’altopiano di Clermont-Ferrand.

Español : La montagne de Rantigny

Esta ruta de colinas ofrece una gran variedad de paisajes y vistas de las alturas de Chantilly y la meseta de Clermont-Ferrand.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France