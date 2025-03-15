La Montagne verte Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Fédération Française de Randonnée La Montagne verte 64440 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Elle porte bien son nom la montagne verte, ses pâturages restent verts même en été. L’eau y est abondante. Ce belvédère naturel offre un panorama sur la vallée des Eaux-Bonnes et le pic du Ger spectaculaire et aérien.

+33 5 59 05 33 08

Aptly named the Green Mountain, its pastures remain green even in summer. Water is abundant. This natural belvedere offers a spectacular, aerial panorama of the Eaux-Bonnes valley and the Pic du Ger.

Er trägt seinen Namen « Grüner Berg » zu Recht, denn seine Weiden bleiben auch im Sommer grün. Wasser ist hier reichlich vorhanden. Dieser natürliche Aussichtspunkt bietet ein spektakuläres und luftiges Panorama auf das Tal von Eaux-Bonnes und den Pic du Ger.

È giustamente chiamata la Montagna Verde, i suoi pascoli rimangono verdi anche in estate. L’acqua è abbondante. Questo belvedere naturale offre una vista spettacolare e aerea sulla valle di Eaux-Bonnes e sulla cima del Ger.

Hace honor a su nombre, la Montaña Verde, ya que sus pastos permanecen verdes incluso en verano. El agua es abundante. Este mirador natural ofrece una espectacular vista panorámica del valle de Eaux-Bonnes y del Pic du Ger.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine