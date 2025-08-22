La Perte du Cros Saillac Lot

La Perte du Cros

La Perte du Cros 46260 Saillac Lot Occitanie

Durée : 105 Distance : 6100.0 Tarif :

Petite balade ombragée qui permet de découvrir une spécificité des causses, un ruisseau qui se perd dans une cavité et qui ressurgit quelques kilomètres plus loin

English :

A short, shady walk that allows you to discover a special feature of the causses, a stream that gets lost in a cavity and then re-emerges a few kilometers further on

Deutsch :

Kleiner schattiger Spaziergang, bei dem man eine Besonderheit der Causses entdecken kann: einen Bach, der sich in einer Höhle verliert und einige Kilometer weiter wieder auftaucht

Italiano :

Una breve passeggiata all’ombra vi permetterà di scoprire una particolarità delle causses, un torrente che si perde in una cavità per poi riapparire qualche chilometro più avanti

Español :

Un breve paseo a la sombra le permitirá descubrir una particularidad de las causses, un arroyo que se pierde en una cavidad y reaparece unos kilómetros más adelante

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot